В ХМАО создадут сеть из пяти полигонов для ТБО До 2021 года

В Ханты-Мансийском автономном округе создадут Сеть из пяти межмуниципальных полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом в среду сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Сеть планируют построить до 2021 года. ТБО предполагает не только захоронение, но и вторичную переработку сырья.

Отметим, в этом году в Югре сократилась на 5,5% площадь нефтезагрязенных территорий, снизилось количество источников загрязнения в атмосферу региона. Добавим, накануне прошло заседании Госсовета России на котором дали старт году экологии в стране.