В Южной Корее задержали бывшего министра здравоохранения По подозрению в давлении на НПФ, чтобы тот поддержал сделку

Спецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует коррупционный скандал вокруг временно отстраненной главы страны Пак Кын Хе, задержала бывшего министра здравоохранения и председателя Национального пенсионного фонда Мун Кен Пхе. Об этом в среду сообщило агентство AP.

Задержанного подозревают в давлении на НПФ для того, чтобы фонд поддержал сделку по слиянию двух филиалов компании Samsung. В ноябре прокуратура обыскала штаб-квартиру компании с рамках расследования скандала с Пак Кын Хе.

Напомним, Пак Кын Хе временно отстранили от занимаемого поста 9 декабря. В этот день в парламенте депутаты проголосовали за ее импичмент. Окончательно результаты должен утвердить Конституционный суд. Пак Кын Хе и ее подругу обвиняют в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении полномочиями.