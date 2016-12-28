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28.12.16 / 07:43 Новости / Политика / Россия и мир

В Южной Корее задержали бывшего министра здравоохранения

По подозрению в давлении на НПФ, чтобы тот поддержал сделку

южная кореяСпецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует коррупционный скандал вокруг временно отстраненной главы страны Пак Кын Хе, задержала бывшего министра здравоохранения и председателя Национального пенсионного фонда Мун Кен Пхе. Об этом в среду сообщило агентство AP.

Задержанного подозревают в давлении на НПФ для того, чтобы фонд поддержал сделку по слиянию двух филиалов компании Samsung. В ноябре прокуратура обыскала штаб-квартиру компании с рамках расследования скандала с Пак Кын Хе.

Напомним, Пак Кын Хе временно отстранили от занимаемого поста 9 декабря. В этот день в парламенте депутаты проголосовали за ее импичмент. Окончательно результаты должен утвердить Конституционный суд. Пак Кын Хе и ее подругу обвиняют в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении полномочиями.

По материалам: ap.org
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