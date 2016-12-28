Активист «Яблока» провели пикет против уплотнительной застройки в «Юбилейном» квартале Петербурга Власти планируют построить три жилых здания высотой 75 метров

Активист петербургского отделения партии «Яблоко» Тимур Гедеванишвили провел пикет против уплотнительной застройки в «Юбилейном» квартале Приморского района Петербурга. Об этом сообщили в Петербургском региональном отделении партии «Яблоко» в среду.

Пикет прошел у здания Смольного. По словам активиста, то, что проект постройки трех 75-метровых жилых домов был отправлен на согласование в правительство Петербурга означает, что городские власти не намерены отказываться от него, несмотря на возражения горожан.

В августе текущего года на публичных слушанья против проекта постройки многоэтажек на Парашютной улице выступили местные жители. Ранее на участке строительства планировалось, по словам Гедеванишвили, возвести школы, спортивные площадки и детский сад.

Ранее на участке планировалось построить жилые дома высотой 40 метров. В июле Градсовет разрешил строительство 75-метровых зданий. Заказчиком концепции проекта выступил Валерий Жоров — один из владельцев участка.