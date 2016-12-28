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28.12.16 / 10:56 Новости / Общество / Россия и мир

«Яндекс.Карты» запустили для Windows 10

Работают на смартфонах, планшетах и компьютерах

«Яндекс» запустил «Яндекс.Карты» для Windows 10. Об этом в компании сообщили в среду.

Приложение работает на смартфонах, планшетах и компьютерах. «Яндекс.Карты» можно загрузить в магазине Microsoft.

Карты также доступны в браузере и в мобильных приложениях для iOS и Android. Напомним, «Яндекс.Карты» содержат подробные карты России и многих зарубежных стран. Карты 1843 городов доступны в офлайн-режиме. Напомним, также карты «Яндекса» позволяют найти нужную организацию: магазин, банкомат и так далее – а также узнать информацию о ней. Приложение позволяет формировать маршрут, как автомобильный, так и на общественном транспорте.

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