«Яндекс.Карты» запустили для Windows 10 Работают на смартфонах, планшетах и компьютерах

«Яндекс» запустил «Яндекс.Карты» для Windows 10. Об этом в компании сообщили в среду.

Приложение работает на смартфонах, планшетах и компьютерах. «Яндекс.Карты» можно загрузить в магазине Microsoft.

Карты также доступны в браузере и в мобильных приложениях для iOS и Android. Напомним, «Яндекс.Карты» содержат подробные карты России и многих зарубежных стран. Карты 1843 городов доступны в офлайн-режиме. Напомним, также карты «Яндекса» позволяют найти нужную организацию: магазин, банкомат и так далее – а также узнать информацию о ней. Приложение позволяет формировать маршрут, как автомобильный, так и на общественном транспорте.