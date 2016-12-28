«Яндекс.Деньги» назвал самые популярные подарки на Новый год Больше всего покупают косметику, парфюмерию и ювелирные украшения

Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» провел исследование покупок россиян к Новому году. Результаты опубликовали во вторник.

Согласно исследованию, жители РФ перед новогодними праздниками чаще всего покупают косметику, парфюмерию и ювелирные изделия. Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом в пять раз вырос спрос на интимные товары. Спрос на детские товары увеличился на 53% год к году. Также представители сервиса отметили, что в конце 2016 года россияне в целом покупают подарки в интернете активнее, чем в прошлом году.

Добавим, «Яндекс.Деньги» — это сервис электронных платежей в российском интернете. Он работает с 2002 года. В прошлом году сервис попал под американские санкции. Исследование покупок «Яндекс-Деньги» проводили на основании платежей пользователей с помощью этой платежной системы. «Яндекс.Кассой» пользуются более 75 тыс. интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.