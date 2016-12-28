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28.12.16 / 19:29 Новости / Россия и мир

Россия собрала более 119 млн тонн зерна за год

Это на 13,6% больше, чем годом ранее

агрохолдинг кубань рожь зерно пшеница поле урожайРоссия за 2016 год собрала 119,1 млн тонн зерна. Об этом в среду сообщил Росстат.

В годовом выражении сбор зерна вырос на 13,6%. Урожай в 2015 году составил 104,8 млн тонн.

Сбор пшеницы составил 73,3 млн тонн. Это на 18,6% больше показателей 2015 года.

Отметим, ранее Минсельхоз прогнозировал рекордный урожай зерна для России. Ведомство прогнозировало, что в РФ соберут 116 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства ожидало, что сбор пшеницы составит 72 млн тонн. В таком случае РФ может обогнать Соединенные Штаты.

Россия в 2010—2014 годах производила 49,5 млн тонн пшеницы в год и была четвертой в мире. В тройку лидеров входили Китай (120,3 млн тонн), Индия (90,1 млн тонн) и США (57,9 млн тонн).

По материалам: ria.ru
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