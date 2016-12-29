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29.12.16 / 13:17 Новости / Россия и мир

«Альфа-Банк» стал учредителем ассоциации «ФинТех»

Ассоциация займется внедрением и разработкой технологических решений для финансового сектора

Фото АБН

Фото АБН

«Альфа-Банк» вошел в состав учредителей Ассоциации «ФинТех».  Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

«Основными целями работы Ассоциации станут разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития российского финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации», — говорится в сообщении банка. По словам заместителя председателя правления «Альфа-Банка» Марии Шевченко, кредитная организация в рамках ассоциации видит возможность «применения новых технологий, которые требуют партнерства между банками, как например, блокчейн».

«Альфа-Банк» был основан в 1990 году. По итогам первого полугодия текущего года, совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» по МСФО составили $33,3 млрд. Чистая прибыль составила $161 млн.

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