Армения заявила о боевом столкновении на границе с Азербайджаном Есть погибшие

На северо-восточной границе Армении с Азербайджаном прошло боевой столкновение. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Оганесян.

По словам Оганесяна, утром 29 декабря войска Азербайджана попытались совершить диверсию и проникнуть на территорию Армении. Началось боестолкновение, в результате которого погибли три армянских военнослужащих.

Со стороны Азербайджана также есть потери. "Тело одного погибшего азербайджанского пресс-секретарь.

Минобороны Азербайджана заявило, что формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз. Причем, сообщило ведомство, обстрел шел со стороны Армении и «оккупированных земель Азербайджана».

Напомним, с 1994 года между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой действовал режим прекращения огня. В ночь на 2 апреля ситуация в районе карабахского конфликта обострилась. Там произошли боевые действия с участием артиллерии и авиации.