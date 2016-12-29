РАО проведет независимый аудит 16 января Его результаты планируется опубликовать в середине февраля

Российское авторское обществе (РАО) намерено начать многопрофильный независимый аудит с 16 января следующего года. Об этом сообщили в РАО в четверг.

Аудит планируется проводить по двум направлениям: бухгалтерский аудит и аудит распределения собранного вознаграждения. Планируется, что данные аудита представят Авторскому Совету и широкой общественности к середине февраля 2017 года. По словам президента авторского совета Игоря Бутмана, по итогам аудита будет осуществлена оптимизация затрат общества.

«Российское Авторское Общество> — негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. Членами РАО являются около 27 тыс. человек. Генеральный директор организации — Максим Дмитриев. Он был избран на этот пост 31 августа.