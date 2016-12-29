«АвтоВАЗ» привлек по открытой подписке акций более 26 млрд рублей Это более 2,9 млрд акций

«АвтоВАЗ» подвел итоги открытой подписки акций. В результате завод привлек более 26 млрд рублей, сообщили в ПАО «АвтоВАЗ» в четверг.

Акционеры «АвтоВАЗа» по преимущественному праву приобрели почти 1,7 млрд акций за 15 млрд рублей. Остальные покупатели приобрели более 1,2 млрд акций, что принесло в целом свыше 11,2 млрд рублей.

«АвтоВАЗ» разместил более 2,9 млрд акций путем открытой подписки. После проведения открытой подписки основным акционером «АвтоВАЗа» остается компания Alliance Rostec Auto BV.

«Ростех» владеет 64,6% акций «АвтоВАЗа». Теперь «АвтоВАЗ» приступит к выполнению среднесрочного плана, пообещали на автозаводе. В планах компании – выйти в операционную прибыль через два года.

Ранее стало известно, что «Ростех» и Renault-Nissan в составе Alliance Rostec Auto B.V. выкупят в рамках допэмиссии акции «АвтоВАЗа» на сумму 328 млн рублей. Это не более 36,5 млн ценных бумаг по цене 9 рублей за акцию.