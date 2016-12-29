С начала года бензин подорожал почти на 4% За неделю – на шесть копеек

С начала года по состоянию на 25 декабря бензин в России подорожал на 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг.

Дизельное топливо с начала года выросло в цене на 3,4%. В течение недели 19-25 декабря бензин в РФ подорожал на шесть копеек, его средняя стоимость составила 36,37 рублей за литр. Дизтопливо подорожало на 25 копеек – до 36,88 рублей.

Отметим, российская инфляция с начала года составила 5,3%. Министерство экономического развития прогнозирует, что по итогам 2016 года она достигнет 5,6%.

Ранее МЭР прогнозировал инфляцию в 5,8%. Прогноз был улучшен в связи с «более сильным укреплением рубля и сохраняющимся низким потребительским спросом».