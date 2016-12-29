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29.12.16 / 13:09 Новости / Россия и мир

Соколов: Бортовая техника Ту-154 работала нештатно

Устанавливаются причины

самолет кабина пилотовБортовая техника потерпевшего крушение самолета Ту-154 работала нештатно. Об этом в четверг сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — сказал глава Минтранса.

Напомним, катастрофа произошла 25 декабря в акватории Черного моря у побережья Сочи. На борту находились 92 человека, погибли все. В настоящее время комиссия рассматривает порядка семи версий катастрофы.

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