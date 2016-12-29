ВФСО «Динамо» купило ФК «Динамо» по цене 1 рубль за акцию У банка ВТБ

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» купило акции одноименного футбольного клуба по 1 рублю за акцию. Об этом в ВФСО «Динамо» сообщили в четверг.

Решение приняли на экстренном заседании спортивного общества в четверг. Заседание прошло в закрытом режиме.

ВФСО «Динамо» стало владельцем 74,99% акций ФК «Динамо». Прежним владельцем был банк ВТБ. Набсовет банка ранее решил прекратить финансирование «Динамо».

Отметим, остальными 25% акций владеет также ВФСО «Динамо». Ранее председатель общества Владимир Стржалковский рассказал, что задолженность клуба составляет 806 млн рублей.

Накануне также сменился владелец махачкалинского ФК «Анжи». Сулейман Керимов продал его бизнесмену Осману Кадиеву. Керимов купил клуб в 2011 году. Ранее в декабре руководство «Анжи» объявило о намерении продать ведущих футболистов.