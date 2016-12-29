Все новости

29.12.16 / 17:39 Новости / Россия и мир

UTair выплатила проценты по реструктурированному долгу

На сумму около 3 млрд рублей

UTair ЮТэйр, фото с сайта samolety.orgАвиакомпания UTair выплатила проценты по реструктурированным в 2015 году долговым обязательствам. Об этом сообщили в компании в четверг.

Общая сумма выплаты составила порядка 3 млрд рублей. Большая часть заимствований UTair была рефинансирована в прошлом году в два синдицированных кредита с участием 11 банков с совокупным объемом 42,6 млрд рублей и погашением через 7 и 12 лет.

По итогам прошлого года пассажиропоток UTair составил 5,53 млн человек. За 11 месяцев текущего года компания перевезла 6,14 пассажиров. Это на 19% больше, чем в 2015 году. Парк воздушных судов авиакомпании насчитывает свыше 60 самолетов.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016