UTair выплатила проценты по реструктурированному долгу На сумму около 3 млрд рублей

Авиакомпания UTair выплатила проценты по реструктурированным в 2015 году долговым обязательствам. Об этом сообщили в компании в четверг.

Общая сумма выплаты составила порядка 3 млрд рублей. Большая часть заимствований UTair была рефинансирована в прошлом году в два синдицированных кредита с участием 11 банков с совокупным объемом 42,6 млрд рублей и погашением через 7 и 12 лет.

По итогам прошлого года пассажиропоток UTair составил 5,53 млн человек. За 11 месяцев текущего года компания перевезла 6,14 пассажиров. Это на 19% больше, чем в 2015 году. Парк воздушных судов авиакомпании насчитывает свыше 60 самолетов.