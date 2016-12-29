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29.12.16 / 10:27 Новости / Петербург и Ленобласть

«Елизаровскую» в Петербурге открыли после ремонта

Ремонт шел почти год

метро

Фото АБН

Станцию метро «Елизаровская» в Петербурге открыли после капремонта. Об этом в четверг рассказали в «Петербургском метрополитене».

Станция заработала по плану – в 5:38 по московскому времени. В вестибюле станции после ремонта появилось мозаичное панно.

Капремонт шел 11 месяцев. За это время у «Елизаровской» починили эскалаторы, систему освещения и гидроизоляцию наклонного хода. Отметим, ремонт станции несколько раз переносили из-за жалоб местных жителей на транспортный коллапс в районе.

В середине января 2017 года в Петербурге закроют на ремонт станцию «Лесная». Она также не будет работать 11 месяцев.

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