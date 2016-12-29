Все новости

29.12.16 / 10:53 Новости / Россия и мир / Финансы

ФАС одобрила покупку «Роснефтью» компании «Таргин»

100% голосующих акций

Фото: j-times.ru

Фото: j-times.ru

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Роснефти» о покупке нефтесервисной компании «Таргин». Ведомство сообщило об этом в четверг.

ФАС приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Теперь «Роснефть» сможет приобрети 100% голосующих акций «Таргина».

Отметим, компания «Таргин» принадлежит АФК «Система». «Роснефть» хочет приобрести ее за 4,1 млрд рублей.

После сделки число буровых установок «Роснефти» вырастет на 19%, количество бригад по ремонту скважин — на 30%. Доля внутреннего сервиса в компании по бурению скважин вырастет до 60%, ремонту – до 40%.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016