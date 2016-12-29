ФАС одобрила покупку «Роснефтью» компании «Таргин» 100% голосующих акций

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Роснефти» о покупке нефтесервисной компании «Таргин». Ведомство сообщило об этом в четверг.

ФАС приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Теперь «Роснефть» сможет приобрети 100% голосующих акций «Таргина».

Отметим, компания «Таргин» принадлежит АФК «Система». «Роснефть» хочет приобрести ее за 4,1 млрд рублей.

После сделки число буровых установок «Роснефти» вырастет на 19%, количество бригад по ремонту скважин — на 30%. Доля внутреннего сервиса в компании по бурению скважин вырастет до 60%, ремонту – до 40%.