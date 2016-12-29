ФАС не стала запрещать Ленобласти строить аэропорт в Сиверском Но только для региональных рейсов, в Москву летать тоже нельзя

Федеральная антимонопольная служба России изучила авиасоглашение между Петербургом и Ленобластью и не стала запрещать строительство аэропорта Сиверский под Гатчиной. Об этом в пятницу сообщили в ФАС, пишет «Деловой Петербург».

Авиасоглашение стоит на защите зоны влияния аэропорта «Пулково», отмечает «ДП». Но это соглашение можно досрочно расторгнуть, отметили в ФАС.

Документ подразумевает, что на территории Петербурга и Ленобласти нельзя строить гражданские аэропорты, которые смогут принимать международные рейсы и прямые рейсы в Москву. Отметим, также источники «ДП» рассказали о соглашении между оператором «Пулково» компанией «Воздушные ворота Северной Столицы» и Смольным, по которому Петербург в течение 31 года не получит второго аэропорта.

Ранее АБН писало, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пока не получал заключения ФАС. Однако пока что нет четких гарантий по инвесторам. Для строительства аэропорта-лоукостера область должна получить в собственность аэродром в Сиверском. Пока что его владельцем является ДОСААФ.