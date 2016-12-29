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29.12.16 / 04:53 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2017 году РФ может использовать средства ФНБ для покрытия дефицита

Если не будет роста цен на нефть

Фото АБН

Фото АБН

В следующем году средства Фонда национального благосостояния могут использовать на покрытие дефицита бюджета. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам Силуанова, дефицит бюджета за 2016 году модет составить 3,6-3,7% ВВП.  Он отметил, что средства ФНП будут использовать для покрытия дефицита в 2017 году, если не вырастут цены на нефть. Общий объем использования Резервного фонда в следующем году составит 1,8 трлн рублей.

Напомним, Россия присоединилась к соглашению стран ОПЕК по уменьшению объема добычи нефти. Саммит прошел 30 ноября. Кроме России, к договору присоединились еще 10 стран, не входящих в картель. Согласно планам, РФ сократит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в день.

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