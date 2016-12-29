Ford показал новое поколение беспилотных автомобилей Fusion Hybrid

Ford представил новую версию беспилотных авто Ford Fusion Hybrid. Информация о новых авто и фото появились на сайте компании накануне.

Новые автомобили линейки Fusion Hybrid обладают мощной компьютерной техникой и новыми LIDAR-датчиками. Новое оборудование позволило сократить количество датчиков с четырех до двух.

Обновленные датчики позволят автомобилю улучшить обзор. Автопилот сможет «увидеть» панораму на 180 метров.

Новые авто будут представлены на выставке CES 2017. Презентация пройдет в начале следующего года.