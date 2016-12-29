Все новости

29.12.16 / 16:11 Новости / Общество / Россия и мир

Ford показал новое поколение беспилотных автомобилей

Fusion Hybrid

forddFord представил новую версию беспилотных авто Ford Fusion Hybrid. Информация о новых авто и фото появились на сайте компании накануне.

Новые автомобили линейки Fusion Hybrid обладают мощной компьютерной техникой и новыми LIDAR-датчиками. Новое оборудование позволило сократить количество датчиков с четырех до двух.

Обновленные датчики позволят автомобилю улучшить обзор. Автопилот сможет «увидеть» панораму на 180 метров.

Новые авто будут представлены на выставке CES 2017. Презентация пройдет в начале следующего года.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016