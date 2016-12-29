«Группа ВТБ» нарастила выдачу ипотеки в 1,5 раза До 320 млрд рублей

Число выданных «Группой ВТБ» ипотечных кредитов в 2016 году выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в «Группе ВТБ» в четверг.

В текущем году банки группы выдали более 320 млрд рублей ипотечных кредитов. Объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка. По итогам 2016 года почти половина ипотечных выдач приходится на госпрограмму: за 11 месяцев «ВТБ24» и ВТБ выдали почти 140 млрд рублей.

В «Группу ВТБ» входят «Почта банк», ВТБ и «ВТБ24». Последний специализируется на работе с частными клиентами. Ранее руководство ВТБ приняло решение об объединении ВТБ и «ВТБ24» структур в одну. Процесс, по словам председателя правления банка, планируется завершить до 2018 года. В ВТБ отмечали, что объединение не отразится на клиентах банка. Чистая прибыль «Группы ВТБ» за 11 месяцев составила 45,5 млрд рублей.