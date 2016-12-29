Грузовик в Берлине остановился из-за автоматических тормозов После того, как проехал 80 метров

Грузовик, участвовавший в теракте в Берлине, остановился из-за автоматической тормозной системы. К таким выводам в среду пришла группа, расследующая теракт 19 декабря.

Перед остановкой грузовик проехал 80 метров. Как сказали в следствии, если бы не сработали автоматические тормоза, могло бы быть гораздо больше жертв.

Добавим, ранее сообщалось о том, что второй пассажир грузовика пытался остановить водителя, из-за чего получил смертельные ранения. В интернете составили петицию о присуждении поляку специальной посмертной награды. Однако по данным следствия, мужчина погиб за три часа до теракта. Напомним, ЧП произошло 19 декабря на рождественской ярмарке. Из-за въезда грузовика на территорию рынка погибли 12 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.