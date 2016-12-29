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29.12.16 / 17:57 Новости / Россия и мир

Россия снизила объем импорта рыбы за 11 месяцев на 8,7%

До 455 тыс. тонн

Рыба Псковское озеро, фото с сайта informpskov.ruОбъем импорта рыбы в Россию за 11 месяцев текущего года сократился на 8,7%. Об этом сообщили в Росрыболовстве в четверг.

Импорт сократился до 455,9 тыс. тонн. Объем поставок рыбы и рыбной продукции за пределы Российской Федерации за январь—ноябрь 2016 года составил 1,76 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Производство рыбной продукции в январе-ноябре выросло на 2,6% до 3,613 млн тонн.

Напомним, ранее в Росрыболовстве сообщили, что вылов российских рыболовов побил рекорд 2015 года. Вылов составил 4,6 млн тонн, что на 224,6 тыс. тонн, или на 5,1% больше уровня прошлого года. Больше всего рыбы поймали в Дальневосточном бассейне – 3 млн тонн.

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