NAI Becar: Объем инвестиций в недвижимость в Петербурге вырос на 158% До 58,2 млрд рублей

Объем инвестиций в недвижимость Петербурга в 2016 году вырос на 158%, по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщили в NAI Becar в четверг.

В 2016 году в недвижимость Петербурга вложили порядка 58,2 млрд рублей. Причём 60% сделок пришлось на четвертый квартал. Наибольшую долю в структуре спроса на коммерческую недвижимость занимают торговые объекты – 56%. Крупнейшими сделками года стали покупка сетью «Лента» активов «К-Руока» (11,4 млрд рублей), приобретение Группой «БестЪ» ТЦ «Аура» у холдинга «Эталон» (14,6 тыс. кв. м за 650 млн рублей) и продажа Елисеевского магазина (1 тыс. кв. м за 740 млн рублей).

Напомним, ранее президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин рассказал АБН о том, что в 2016 году спрос на недвижимость в Петербурге вырос на 3,8%. При этом, по его словам, спрос на приобретение жилья в Москве сократился более чем на 5%.