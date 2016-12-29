Больше мультимедиа, меньше расходов: как изменился общественный транспорт в 2016 году

Уходящий 2016 год внес коррективы в различные сферы жизни россиян. АБН узнало у экспертов в области общественного транспорта, какие, на их взгляд, главные перемены произошли в этой сфере, как это отразилось на бизнесе и рядовых пассажирах, и каких изменений стоит ожидать в будущем году.

С WI-FI не спешат

Интеграция с системами пассажиропотока, 4G на бортах и видеонаблюдение – эти главные нововведения 2016 года в первую очередь отмечает коммерческий директор компании «ЕвроМобайл» Александр Ярошевич. «Перевозчики стали чаще применять информационные табло с увеличенным числом диодов, что более четко отображает информацию, начали интегрировать маршруты на русском и английском языках для туристов. Стал востребован Wi-Fi на бортах, но к его внедрению относятся осторожно, не спешат», — отметил Ярошевич.

Уходящий год стал достаточно успешным для компании – был подписан контракт с петербургским «Пассажиравтотрансом» на оборудование автобусов МАЗ. Кроме того в 2016 году «ЕвроМобайл» занимался установкой систем видеонаблюдения, мониторинга и ЭРЫ-ГЛОНАСС на транспортные средства компаний «Волгабас», «КалининградГортранс» и «Крымавтотранс». «Также есть регионы, в которых мы ведем проекты, но из-за недостаточного финансирования они находятся в “подвешенном” состоянии», — добавил коммерческий директор компании.

От будущего года представитель бизнеса ждет усовершенствования систем диспетчеризации городского транспорта в российских регионах. «Хочется также ожидать обновления подвижного состава, чтобы системы пассажиропотока использовались чаще – ведь это очень сильно влияет на количество машин на маршруте, особенно в час пик. Конечно, хочется, чтобы в общественном транспорте появилось больше мультимедийных систем. Пока в России это есть лишь в Москве и Петербурге, и то в небольших объемах – всего 5% от общего количества машин», — рассказал Ярошевич.

Время стабильности

По мнению заведующей кафедрой «Экономика транспорта» ПГУПС Натальи Журавлевой, наибольшие опасения вызывает изменение самой стратегии развития транспортной системы: «Раньше мы говорили о стратегии роста транспортных систем. Теперь мы говорим о стратегии стабильности и экономии издержек. Что такое рост? Это новые виды транспорта, новые линии метро, новые станции, новые виды подвижного состава. Что такое стабильность? Мы работаем на том, что есть, экономим на затратах эксплуатации, на заработной плате, покрываем издержки ростом стоимости», — отметила Журавлева.

Особых надежд на будущее у эксперта нет. «Пока, к сожалению, нет оптимистических прогнозов. Конечно, последняя встреча президента с прессой добавила некую долю оптимизма, но я не вижу никакого ответа на уровне исполнителей – министерств, правительства. Призыв президента (повышать качество транспортной инфраструктуры в стране — АБН) замечательный, но ответа на него нет», — добавила преподаватель ПГУПС.

«Быстрее не стало»

Множество нововведений, о которых писали СМИ, внедрены лишь «для галочки», считает эксперт межрегионального общественного движения «Город и транспорт» Владимир Валдин. «Хочется, чтобы транспорт стал более быстрым и надежным, но этого не происходит. Та же установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на общественный транспорт произошла во многим лишь для отчетности», — считает эксперт.

Говоря о работе петербургского общественного транспорта, Валдин не заметил существенных положительных изменений. «Может быть, на каких-то отдельных маршрутах есть улучшение исполнения качества расписаний. Но так как в среднем во все расписания уже заложены все существующие и несуществующие пробки, то эти изменения незначительны», — добавил собеседник АБН.

В будущем году все надежды и опасения Валдина связаны в основном с тарифной политикой. «Все способствует тому, чтобы люди переходили с наличной оплаты на безналичную. Появляются более прогрессивные тарифы, которые, на мой взгляд, совершенно невыверенные. Пересадочность увеличится. Возможно, кто-то в связи с этим задумается, что маршрутную сеть нужно будет выстраивать как-то иначе», — добавил Валдин.

Виталий Беспалов /АБН