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29.12.16 / 16:50 Новости / Россия и мир

«Связь-Банк» увеличил уставной капитал в 1,5 раза

До 45 млрд рублей

деньги-рубли-валюта«Связь-Банк» увеличил уставной капитал в 1,5 раза. Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

Банк России зарегистрировал Отчет об итогах дополнительного выпуска акций «Связь-Банк» объемом 16 млрд рублей. В результате завершения дополнительной эмиссии уставный капитал Связь-Банка составил 45 млрд рублей. Приобретателем акций выступил основной акционер Банка – Государственная корпорация «Внешэкономбанк».

«Связь-Банк» был основан в 1991 году. Его главный акционер — «Внешэкономбанк». «Связь-Банк» осуществляет свою деятельность в 53 регионах России.

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