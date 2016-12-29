«Связь-Банк» увеличил уставной капитал в 1,5 раза До 45 млрд рублей

«Связь-Банк» увеличил уставной капитал в 1,5 раза. Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

Банк России зарегистрировал Отчет об итогах дополнительного выпуска акций «Связь-Банк» объемом 16 млрд рублей. В результате завершения дополнительной эмиссии уставный капитал Связь-Банка составил 45 млрд рублей. Приобретателем акций выступил основной акционер Банка – Государственная корпорация «Внешэкономбанк».

«Связь-Банк» был основан в 1991 году. Его главный акционер — «Внешэкономбанк». «Связь-Банк» осуществляет свою деятельность в 53 регионах России.