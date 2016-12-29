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29.12.16 / 12:55 Новости / Россия и мир

Комиссия: На борту Ту-154 мог быть теракт

Это одна из версий

Фото: gazeta.spb.ru

Фото: gazeta.spb.ru

Комиссия не отрицает возможность теракта на борту самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом в четверг сообщил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов.

Версия теракта не является приоритетной, но она все еще рассматривается. «Во всяком случае взрыва на борту не было», — сказал Байнетов.

Изначально было 15 версий катастрофы. После того, как началась расшифровка «черных ящиков», количество версий сократилось в два раза, рассказал Байнетов.

Отметим, для комиссии версия теракта не является приоритетной. Это связано с тем, что на телах пассажиров и обломках судно нет следов пожара или взрыва.

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