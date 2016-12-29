Костыгин прокомментировал выбор управляющей компании «Юлмарта»

Мажоритарный акционер интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин прокомментировал выбор управляющей компании. Свой комментарий Костыгин дал АБН накануне.
|Миноритарий «Юлмарта» выбрал управляющую компанию
Миноритарий «Юлмарта» Donna Union Foundation, основным акционером которой является Михаил Васинкевич, назначил УК Alvarez & Marsal в четверг. «Мы не имеем ничего против Alvarez, раньше работали с ними, но внесение заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ уголовно наказуемо и участвовать в этом не будем — именно поэтому ранее отказались одобрять кандидатуру иностранной компании», — сказал Костыгин.
Также Костыгин добавил, что у «Юлмарта» в настоящий момент нет совета директоров, а Alvarez может получить полномочия только по предложению совета директоров. Также Костыгин заявил, что уведомлений о созыве совета директоров ни он, ни второй мажоритарий «Юлмарта» Август Мейер не получали.
Отметим, Donna Union Foundation владеет 38,5% акций «Юлмарта». У Костыгина и Мейера еще примерно по 30% акций компании. Конфликт между миноритариями и мажоритариями длится с конца 2015 года.
Ранее Костыгин уже работал с Alvarez & Marsal. Они были антикризисными управляющими в другом его бизнесе – сети магазинов нижнего белья «Дикая Орхидея».