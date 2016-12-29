Костыгин прокомментировал выбор управляющей компании «Юлмарта» Привлечение иностранной компании незаконно, считает Костыгин

Мажоритарный акционер интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин прокомментировал выбор управляющей компании. Свой комментарий Костыгин дал АБН накануне.

Миноритарий «Юлмарта» выбрал управляющую компанию

Миноритарий «Юлмарта» Donna Union Foundation, основным акционером которой является Михаил Васинкевич, назначил УК Alvarez & Marsal в четверг. «Мы не имеем ничего против Alvarez, раньше работали с ними, но внесение заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ уголовно наказуемо и участвовать в этом не будем — именно поэтому ранее отказались одобрять кандидатуру иностранной компании», — сказал Костыгин.

Также Костыгин добавил, что у «Юлмарта» в настоящий момент нет совета директоров, а Alvarez может получить полномочия только по предложению совета директоров. Также Костыгин заявил, что уведомлений о созыве совета директоров ни он, ни второй мажоритарий «Юлмарта» Август Мейер не получали.

Отметим, Donna Union Foundation владеет 38,5% акций «Юлмарта». У Костыгина и Мейера еще примерно по 30% акций компании. Конфликт между миноритариями и мажоритариями длится с конца 2015 года.

Ранее Костыгин уже работал с Alvarez & Marsal. Они были антикризисными управляющими в другом его бизнесе – сети магазинов нижнего белья «Дикая Орхидея».