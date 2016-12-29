Кудрин прогнозирует рост экономике в начале 2017 года Уже в 2019 году экономика может вырасти на 3%

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прогнозирует минимальный экономический рост в начале следующего года. Об этом он рассказал в четверг.

«Скорее всего, в начале следующего года мы будем иметь положительные, минимальные, но положительные темпы роста», — считает Кудрин. он добавил, что состояние экономики улучшается и она выходит из отрицательных темпов.

По мнению Кудрина, уже в 2019 году экономика РФ может вырасти на 3%, а к 2021 году — на 4%. "Собственно, мы на эти ориентиры рассчитываем и, собственно, все наши меры исходят из этого", — пояснил он.

Напомним, в ноябре Кудрин положительно высказался о новом главе Минэкономразвития Максиме Орешкина. Назначения Орешкина на пост министра глава ЦСР назвал «хорошим решением».