Объем коммерческого рынка лекарств в России в ноябре вырос на 25,9% Средняя стоимость составила 152 рубля.

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в ноябре текущего года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в компании DSM Group в четверг.

По сравнению с октябрём ёмкость рынка увеличилась на 0,8%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в ноябре 2016 г. по сравнению с октябрём возросла на 0,5% и составила 152 рубля.

В России были произведены 57% препаратов, реализованных на рынке в ноябре. В стоимостном выражении такие лекарства занимали 29% рынка.

Напомним, ранее правительство выделило 31,6 млрд рублей регионам на лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан. Москва получила больше всего средств — 4,7 млрд рублей. Петербургу выделили 1,38 млрд рублей.