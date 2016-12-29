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29.12.16 / 18:29 Новости / Россия и мир

Объем коммерческого рынка лекарств в России в ноябре вырос на 25,9%

Средняя стоимость составила 152 рубля.

лекарстваОбъем коммерческого рынка  лекарственных препаратов в ноябре текущего года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в компании DSM Group в четверг.

По сравнению с октябрём ёмкость рынка увеличилась на 0,8%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в ноябре 2016 г.  по сравнению с октябрём возросла на 0,5% и составила 152 рубля.

В России были произведены 57% препаратов, реализованных на рынке в ноябре. В стоимостном выражении такие лекарства занимали 29% рынка.

Напомним, ранее правительство выделило 31,6 млрд рублей регионам на лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан. Москва получила больше всего средств — 4,7 млрд рублей. Петербургу выделили 1,38 млрд рублей.

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