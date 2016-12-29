Все новости

29.12.16 / 12:48 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский метрополитен получил два новых электровоза

Для хозяйственной деятельности метрополитена

электровоз метроПетербургский метрополитен получил два новых электровоза модели 81-581.5. Об этом в организации сообщили в четверг.

Электровозы прибыли в электродепо «Выборгское». В них есть две кабины управления и аккумуляторные батареи, а также комплекс видеонаблюдения.

Электровозы выполняют в тоннелях маневровые операции. Также их используют в хозяйственной деятельности метро.

В октябре прошлого года «Петербургский метрополитен» планово обновил парк электровозов депо «Невское» и депо «Выборгское» предыдущей моделью — 81-581.4. Электровозы собрали на заводе «Метровагонмаш». К 2017 году новые модели также получит депо «Северное».

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016