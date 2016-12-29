Петербургский метрополитен получил два новых электровоза Для хозяйственной деятельности метрополитена

Петербургский метрополитен получил два новых электровоза модели 81-581.5. Об этом в организации сообщили в четверг.

Электровозы прибыли в электродепо «Выборгское». В них есть две кабины управления и аккумуляторные батареи, а также комплекс видеонаблюдения.

Электровозы выполняют в тоннелях маневровые операции. Также их используют в хозяйственной деятельности метро.

В октябре прошлого года «Петербургский метрополитен» планово обновил парк электровозов депо «Невское» и депо «Выборгское» предыдущей моделью — 81-581.4. Электровозы собрали на заводе «Метровагонмаш». К 2017 году новые модели также получит депо «Северное».