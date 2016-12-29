Международные резервы России за неделю выросли на $100 млн До $379,1 млрд

Международные резервы России за неделю 16-23 декабря увеличились на $100 млн. Об этом в четверг сообщил Центробанк РФ.

Резервы России достигли $379,1 млрд. В процентном выражении рост составил 0,03%. Регулятор отметил, что величина «практически не изменилась на фоне сохранявшейся отрицательной переоценки, полностью компенсированной возвратом Банку России ранее предоставленных банкам-резидентам средств в иностранной валюте и приростом остатков на счетах резидентов в Банке России».

Отметим, международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются правительство РФ и Центробанк. Они состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, а также специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

В течение 2015 года международные резервы России сократились на 4,4% и составили $368,4 млрд. Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году — $598 млрд.