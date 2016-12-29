Площадь мониторинга в районе катастрофы Ту-154 достигла 440 кв. км В спасательной операции участвую 72 водолаза

Площадь мониторинга акватории Черного моря в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны России достигла 440 кв. км. Об этом в четверг сообщил замглавы МЧС Александр Чуприян.

Изучением акватории в районе происшествия занимаются вертолеты Ка-32 и Ми-8, рассказал Чуприян. Также в спасательной операции принимают участие 72 водолаза.

Отметим, ранее министр транспорта Максим Соколов пояснил большое расстояние между обломками Ту-154. Это произошло из-за сильного течения воды, которое несколько раз меняло направление. «Течение большое», — сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов.