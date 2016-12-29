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29.12.16 / 13:22 Новости / Общество / Россия и мир

Площадь мониторинга в районе катастрофы Ту-154 достигла 440 кв. км

В спасательной операции участвую 72 водолаза

Фото: rostec.ru

Фото: rostec.ru

Площадь мониторинга акватории Черного моря в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны России достигла 440 кв. км. Об этом в четверг сообщил замглавы МЧС Александр Чуприян.

Изучением акватории в районе происшествия занимаются вертолеты Ка-32 и Ми-8, рассказал Чуприян. Также в спасательной операции принимают участие 72 водолаза.

Отметим, ранее министр транспорта Максим Соколов пояснил большое расстояние между обломками Ту-154. Это произошло из-за сильного течения воды, которое несколько раз меняло направление. «Течение большое», — сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов.

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