Путин отменил пошлины на поставки нефти в Киргизию Для внутреннего пользования

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о беспошлинных поставках нефти в Киргизию. Соответствующий документ в четверг опубликован на официальном портале правовой информации.

Пошлина отменяется на сырье, которое необходимо Киргизии для внутреннего потребления. Реэкспорт продукции в третьи страны без уплаты пошлины запрещен.

Отметим, документ обозначает условия сотрудничества в сфере поставок российской нефти и продуктов из нее в Киргизию. Стороны договорились подписать соглашение в июне 2016 года. За его исполнение будут отвечать министерство энергетики РФ и киргизское министерство экономики.