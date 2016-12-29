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29.12.16 / 16:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин отменил пошлины на поставки нефти в Киргизию

Для внутреннего пользования

Фото: infoportalrf.ru

Фото: infoportalrf.ru

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о беспошлинных поставках нефти в Киргизию. Соответствующий документ в четверг опубликован на официальном портале правовой информации.

Пошлина отменяется на сырье, которое необходимо Киргизии для внутреннего потребления. Реэкспорт продукции в третьи страны без уплаты пошлины запрещен.

Отметим, документ обозначает условия сотрудничества в сфере поставок российской нефти и продуктов из нее в Киргизию. Стороны договорились подписать соглашение в июне 2016 года. За его исполнение будут отвечать министерство энергетики РФ и киргизское министерство экономики.

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