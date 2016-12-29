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29.12.16 / 17:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Беларусь рассчитывает решить нефтегазовый вопрос с РФ в начале 2017 года

Стороны ищут «все возможные источники и механизмы»

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Минск рассчитывает решить нефтегазовый вопрос с Москвой в I квартале 2017 года. Об этом в четверг сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

«Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах», — отметил Семашко. Он подчеркнул, что стороны ищут «все возможные источники и механизмы» для возвращения прежних договоренностей.

Напомним, Россия обвиняет Беларусь в неуплате $300 млн за газ. Минск долг не признает. Конфликт идет с начала 2016 года.

Летом Беларусь решила повысить тарифы на транзит нефти, а РФ более чем на треть сократила поставки в эту страну. В начале декабря Минск перечислил Москве авансовый платеж за газ, однако вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что РФ вернула платеж и настаивает на полном исполнении заключенного ранее газового контракта.

По материалам: belta.by
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