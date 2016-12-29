Оман стал участником исламской антитеррористической коалиции — СМИ В ее состав входят 40 стран

Оман присоединился к к исламской коалиции по борьбе с терроризмом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Коалицию возглавляет Эр-Рияд. В ее состав входит 40 государств.

Отметим, коалицию создали в декабре прошлого года. Тогда Саудовская Аравия заявила о создании широкой мусульманской коалиции по борьбе с терроризмом. Центр координации и поддержки военных операций — Эр-Рияд. Напомним также, в среду Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии. По данным агентства Anadolu, по договоренности боевые действия должны остановить в полночь 29 декабря