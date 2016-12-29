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29.12.16 / 04:21 Новости / Россия и мир

Оман стал участником исламской антитеррористической коалиции — СМИ

В ее состав входят 40 стран

терроризм-террорист-yaostrov.ru_Оман присоединился к к исламской коалиции по борьбе с терроризмом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Коалицию возглавляет Эр-Рияд. В ее состав входит 40 государств.

Отметим, коалицию создали в декабре прошлого года. Тогда Саудовская Аравия заявила о создании широкой мусульманской коалиции по борьбе с терроризмом. Центр координации и поддержки военных операций — Эр-Рияд. Напомним также, в среду Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии. По данным агентства Anadolu, по договоренности боевые действия должны остановить в полночь 29 декабря

По материалам: reuters.com
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