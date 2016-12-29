Все основные фрагменты потерпевшего крушение Ту-154 подняли на поверхность — СМИ Их доставили на специальную площадку в Сочи

Все основные фрагменты потерпевшего крушение в Черном море самолета Минобороны Ту-154 подняты на поверхность. Об этом в четверг сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке. Специалисты проведут „выкладку“ разбившегося воздушного судна», — передает агентство слова собеседника.

Напомним, самолет Ту-154 разбился в воскресенье. На борту находились 92 человека, никто не выжил. Понедельник был объявлен днем национального траура в РФ. Накануне специалисты подняли из воды второй черный ящик самолета.