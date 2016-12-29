Медведев утвердил перечень жизненно важных лекарств Перечень не будет обновляться раз в год

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил список жизненно важных лекарств на 2017 год. Об этом он сообщил в четверг на совещании с вице-премьерами.

Перечень направлен на контроль стоимости препаратов. «Чтобы не было всякого рода спекуляций, ну и, конечно, чтобы эти лекарства оставались доступными для людей», подчеркнул премьер-министр.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что перечень будет обновляться по мере поступления новых лекарственных средств, а не один раз в год. По ее словам, фармкомпании набрали высокую скорость при создании новых препаратов и выводе их на рынок.

Отметим, ранее правительство России выделило регионам 31,6 млрд рублей на лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан. Большую часть средств направили в Москву (4,7 млрд рублей) и Петербург (1,38 млрд рублей). Кроме того, 2,1 млн рублей получит город Байконур в Казахстане.