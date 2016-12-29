Потери и расходы воды в Петербурге в 2016 году составили 12,7% «Водоканал» намерен в будущем снизить показатель до 7%

Потери и расходы воды в Петербурге в этом году составили 12,7%. Об этом в четверг сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Александр Данилов, передает корреспондент АБН.

По словам Данилова, в прошлом году процент расходов воды составлял 13%. В будущем руководство предприятия надеется снизить этот показатель до 7%. Чтобы ликвидировать проблемные адреса со слабым напором воды в сети, «Водоканал» с 2012 года выполнил работы по расцепке 580 объектов в Кировском, Выборгском, Колпинском, Центральном и Невском районах. Из них 150 объектов – в 2016 году.

Напомним, в этом году «Водоканал» реконструировал около 80 км водопроводных сетей. Также, как отметил Данилов, работники предприятия заменили более 3,4 тыс. единиц водопроводной арматуры на сетях. По итогам 2016 года водопотребление в городе снизилось на 1,9% по сравнению с показателями 2015 года. Удельное потребление холодной воды в этом году составляло 128 литров на человека.