Финансирование госпрограммы пожарной безопасности РФ в 2017 году сократится на 80% На 8,8 млрд рублей

Финансирование государственной программы пожарной безопасности России в 2017 году сократится на 80%. Об этом говорится в документе, который был в четверг опубликован на портале правовой информации.

Финансирование сократится на 8,8 млрд рублей. Общий объем программы на 2013–2017 годы сократится со 181,8 млрд рублей до 173 млрд рублей. Из них из федерального бюджета — 1,73 млрд рублей, а 56,7 млрд рублей — внебюджетные источники.

Напомним, согласно данным Минприроды, ущерб от лесных пожаров в 2016 году составил 15 млрд рублей. Этот показатель стал в 3,8 раза меньше, чем в 2015 года.