Петербургские судебные приставы составят реестр коллекторских агентств Из-за изменения законодательства

Судебные приставы управления ФССП по Петербургу составят реестр коллекторских агентств. Об этом в УФССП рассказали в четверг.

В ведомстве создадут новый отдел ведения госреестра и контроля. Представитель коллекторских агентств должны обращаться на улицу Большая Морская, 59. Перечень документов им сообщат там.

Отметим, с 1 января 2017 года коллекторов будут привлекать к административной ответственности за нарушения статей закона о потребкредите. Штраф составит до 2 млн рублей для юрлиц. Для физлиц – до 500 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полномочий по надзору за коллекторами приставам 15 декабря. Через неделю вышел и соответствующий документ правительства.