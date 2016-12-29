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29.12.16 / 15:48 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургские судебные приставы составят реестр коллекторских агентств

Из-за изменения законодательства

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Судебные приставы управления ФССП по Петербургу составят реестр коллекторских агентств. Об этом в УФССП рассказали в четверг.

В ведомстве создадут новый отдел ведения госреестра и контроля. Представитель коллекторских агентств должны обращаться на улицу Большая Морская, 59. Перечень документов им сообщат там.

Отметим, с 1 января 2017 года коллекторов будут привлекать к административной ответственности за нарушения статей закона о потребкредите. Штраф составит до 2 млн рублей для юрлиц. Для физлиц – до 500 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полномочий по надзору за коллекторами приставам 15 декабря. Через неделю вышел и соответствующий документ правительства.

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