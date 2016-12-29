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29.12.16 / 18:38 Новости / Россия и мир

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Стороны обсудили ситуацию в Сирии

путин радуга 7Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле в четверг.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии. Эрдоган и Путин выразили удовлетворение договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией в Сирии о прекращении боевых действий на всей территории страны. Кроме того, президенты двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии накануне. В четверг Владимир Путин объявил о прекращении огня в стране. Соответствующие документы подписали официальные власти Сирии и оппозиция. Сирийская армия намерена прекратить боевые действия в полночь 30 декабря.

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