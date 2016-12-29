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29.12.16 / 21:34 Новости / Политика / Россия и мир

Путин обсудил с Асадом договоренности по прекращению огня в Сирии

Асад выразил готовность к сотрудничеству

Асад-решалаПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили в телефонном разговоре обсудили договоренности о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает в четверг сайт Кремля.

Отмечается, что Асад высоко оценил договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в республике. Также он подчеркнул, что готов к их соблюдению.  Лидеры стран сошлись на том, что проведение в Астане переговоров по Сирии станет важным шагом в урегулировании кризиса.

Напомним, власти Сирии и оппозиция договорились о превращении огня. Договоренность вступит в силу в 00:00 в пятницу, 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия, Турция и Иран. Путин ранее отметил, что договоренности «хрупкие, и они требуют особого внимания и терпения». Он также объявил о сокращении военного присутствия России в Сирии.

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