Путин обсудил с Асадом договоренности по прекращению огня в Сирии Асад выразил готовность к сотрудничеству

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили в телефонном разговоре обсудили договоренности о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает в четверг сайт Кремля.

Отмечается, что Асад высоко оценил договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в республике. Также он подчеркнул, что готов к их соблюдению. Лидеры стран сошлись на том, что проведение в Астане переговоров по Сирии станет важным шагом в урегулировании кризиса.

Напомним, власти Сирии и оппозиция договорились о превращении огня. Договоренность вступит в силу в 00:00 в пятницу, 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия, Турция и Иран. Путин ранее отметил, что договоренности «хрупкие, и они требуют особого внимания и терпения». Он также объявил о сокращении военного присутствия России в Сирии.