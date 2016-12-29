Путин объявил о прекращении огня в Сирии И начале мирных переговоров

Договоренности о прекращении огня в Сирии достигнуты. Об этом в четверг объявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, несколько часов назад были подписаны необходимые документы. Один из них – о прекращении огня между официальной властью Сирии и оппозицией, второй – о комплексе мер по контролю за прекращением огня. Еще один документ – о начале мирных переговоров.

Напомним, осенью 2015 года президент Сирии Башар Асад попросил Путина оказать военную помощь. Тогда речь шла об использовании военной-воздушных сил РФ, без проведения наземной операции. С этого момента, по официальным данным, в Сирии погибли 25 россиян.