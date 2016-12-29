Zecurion DLP включили в реестр российского ПО Решение принял Экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи РФ

DLP-систему Zecurion включили в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом сообщили в Zecurion в четверг.

Соответствующее решение принял Экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи России. Заместитель гендиректора Zecurion Александр Ковалёв отметил, что «наличие системы в Реестре на сегодняшний день является де-факто обязательной при работе с крупными организациями, причём не только государственными».

Zecurion DLP включает в себя Zgate, Zlock и Zdiscovery, которые могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. Zgate анализирует сообщения, передаваемые по сетевым каналам. Zlock контролирует печать на принтерах и копирование документов на съёмные носители. Zdiscovery реализует поиск конфиденциальной информации на компьютерах пользователей и в хранилищах данных.