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29.12.16 / 13:39 Новости / Россия и мир

Zecurion DLP включили в реестр российского ПО

Решение принял Экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи РФ

Фото fonstola.ru

Фото fonstola.ru

DLP-систему Zecurion включили в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом сообщили в Zecurion в четверг.

Соответствующее решение принял Экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи России. Заместитель гендиректора  Zecurion Александр Ковалёв отметил, что  «наличие системы в Реестре на сегодняшний день является де-факто обязательной при работе с крупными организациями, причём не только государственными».

Zecurion DLP включает в себя Zgate, Zlock и Zdiscovery, которые могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. Zgate анализирует сообщения, передаваемые по сетевым каналам. Zlock контролирует печать на принтерах и копирование документов на съёмные носители. Zdiscovery реализует поиск конфиденциальной информации на компьютерах пользователей и в хранилищах данных.

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