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29.12.16 / 10:04 Новости / Общество / Россия и мир

Рейтинг одобрения Путина достиг годового максимума

До 86,8%

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина достиг максимального значения за 2016 год. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного 24-25 декабря Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВИЦОМ).

В течение недели показатели одобрения деятельности президента выросли с 85,8% до 86,8%. Больше россиян стали поддерживать премьер-министра Дмитрия Медведева, рейтинг его деятельности увеличился за неделю с 61,1% до 61,2%. Деятельность правительства одобряют 63,2% граждан России против 60,9% неделей ранее.

Отметим, опрос проходил в 130 населенных пунктах, расположенных в 46 областях, краях и республиках РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Добавим, ранее ВЦИОМ сообщил, что 52% россиян провожают уходящий год с оптимизмом. Они назвали 2016 год «удачным» или «в целом хорошим» для себя и своей семьи. Еще 47% граждан заявили, что это было тяжелое время или в нем преобладали трудности.

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