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29.12.16 / 21:56 Новости / Россия и мир / Экономика

РФПИ с партнерами инвестировали в экономику РФ более 100 млрд рублей

За 2016 год

рфпи иРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры инвестировали в российскую экономику более 100 млрд рублей в 2016 году. Об этом рассказал в четверг глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы с нашими партнерами вложили более 100 млрд рублей в экономику России в этом году в различные сектора», — сказал Дмитриев. По его словам, в текущем году удалось привлечь $5 млрд в совместные фонды.

Напомним, в ноябре Дмитриев заявил, что РФПИ видит потенциал для работы с партнерами из США. В частности, отметил он, Роччия «кратно» увеличила вложения в проект вакуумного поезда Hyperloop. РФПИ был создан в 2011 году. Организация инвестирует в лидирующие и перспективные российские компании.

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