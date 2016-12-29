Полиция и пожарные Рио-де-Жанейро попросили отменить празднования Нового года Из-за возможных протестов в связи с экономическим кризисом

Полиция и пожарные Рио-де-Жанейро обратились к городским властям с просьбой отменить общественные празднования новогодних праздников. Об этом в четверг сообщили в Ассоциации офицеров полиции и пожарной охраны.

По их мнению, торжества следует отменить из-за экономического кризиса в регионе. Они опасаются масштабных протестов во время праздников.

Отметим, в 2016 году Бразилия перенесла серьезный экономический кризис. Общий дефицит бюджета за этот год может составить около $52 млрд. Это самый высокий показатель страны с 1997 года. Особенные трудности испытывает Рио-де-Жанейро. Власти города летом объявили чрезвычайное положение в экономической сфере.