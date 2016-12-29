Сборы российских фильмов в мировом прокате в 2016 году выросли на 100% До $35 млн

Сборы российских фильмов в мировом прокате в 2016 году выросли на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , Об этом сообщили в «Роскино» в четверг.

Сборы российских картин составили $35 млн, против $17 млн годом ранее. Больше всего — $11,6 млн — собрал фильм Илья Найшуллера «Хардкор». Общая сумма продаж национальных фильмов на стенде Roskino Russian Cinema Worldwide по итогам девяти кинорынков в 2016 году составила $19.6 млн.

«Роскино» работает с 1924 года. В государственной собственности находится 100% имущества компании. В октябре 2014 года правительство РФ исключило «Роскино» из плана приватизации на 2014—2016 годы.