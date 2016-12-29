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29.12.16 / 18:24 Новости / Россия и мир

Минкомсвязь и «Ростелеком» подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства

Стоимость работ оценили в 1,8 млрд рублей.

Фото: tvrain.ru

Фото: tvrain.ru

«Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) на 2017 год. Об этом сообщили в «Ростелекоме» в четверг.

Контракт предусматривает эксплуатацию информационных систем в составе ИЭП и предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия. «Ростелеком» займется поисковой оптимизацией портала в интернете, информационным сопровождением в социальной сети «Одноклассники» и проведением маркетинговых e-mail рассылок. Стоимость работ оценена в 1,8 млрд рублей.

Напомним, ранее в четверг Сбербанк сообщил о создании субфонда коммерческой недвижимости с «Ростелекомом». Уставной капитал фонда — 4 млрд рублей. Его целью станет «развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов».

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