Ростехнадзор выдал стадиону на Крестовском положительное заключение Теперь разрешение на ввод должен дать Госстройнадзор

Ростехнадзор выдал стадиону на Крестовском острове положительное заключение. Об этом в четверг сообщили в Северо-Западном управлении Ростехнадзора.

Требования техрегламента соблюдены, сочли в ведомстве. Среди необходимых параметров – соответствие требованиям энергоэффективности. В настоящий момент разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию должен дать Госстройнадзор.

Отметим, на стадионе закончили только первый этап работ. Второй этап – это приведение арены в соответствии с требованиями FIFA. Второй этап работ будут выполнять до 31 марта. Стоимость новых работ составит порядка 1 млрд рублей.

Ранее в комитете по строительству сообщили, что Смольный ликвидирует замечания Ростехнадзора по арене. Также чиновники оговорили, что второй контракт нужен для строительства объектов безопасности.