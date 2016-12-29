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29.12.16 / 14:26 Новости / Петербург и Ленобласть

Ростехнадзор выдал стадиону на Крестовском положительное заключение

Теперь разрешение на ввод должен дать Госстройнадзор

стадион на крестовском зенит арена питер аренаРостехнадзор выдал стадиону на Крестовском острове положительное заключение. Об этом в четверг сообщили в Северо-Западном управлении Ростехнадзора.

Требования техрегламента соблюдены, сочли в ведомстве. Среди необходимых параметров – соответствие требованиям энергоэффективности. В настоящий момент разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию должен дать Госстройнадзор.

Отметим, на стадионе закончили только первый этап работ. Второй этап – это приведение арены в соответствии с требованиями FIFA. Второй этап работ будут выполнять до 31 марта. Стоимость новых работ составит порядка 1 млрд рублей.

Ранее в комитете по строительству сообщили, что Смольный ликвидирует замечания Ростехнадзора по арене. Также чиновники оговорили, что второй контракт нужен для строительства объектов безопасности.

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